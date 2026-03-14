Ticaret Bakanı Ömer Bolat, yeni bir gümrük sınır kapısının açılacağını duyurdu.

Bakan Bolat, Bulgaristan Parlamentosu'nun Türkiye ile Bulgaristan arasında yeni bir gümrük kapısının açılması için anlaşma taslağı gönderdiğini belirtti.

Yeni açılacak kapının Kapıkule sınır kapısının hemen kuzeyinde açılacağını belirten Bolat, "Bu Avrupa'ya taşımalarımız için çok önemli. Yeni ticari taşımalara da imkân sağlayacak. Kapıkule, Hamzabeyli ve İpsala'daki yığılmaları böylece azaltmış olacağız" dedi.

BULGARİSTAN İLE KAÇ SINIR KAPIMIZ VAR?

Kapıkule Sınır Kapısı (Edirne): Dünyanın en yoğun sınır kapılarından biridir. Hem karayolu hem de demiryolu geçişine imkan tanır.

Hamzabeyli Sınır Kapısı (Edirne): Özellikle TIR trafiğinin Kapıkule üzerindeki yükünü hafifletmek amacıyla kullanılan önemli bir lojistik noktasıdır.

Dereköy Sınır Kapısı (Kırklareli): Daha çok binek araç ve yolcu geçişleri için tercih edilen, doğa turizmi güzergahında yer alan kapıdır.