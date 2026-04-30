Suriye Ulusal Geçiş Dönemi Adaleti Komisyonu, Esad rejiminin eli kanlı milislerinin liderliği yapan ve yeni Suriye hükümetinin bir süre işbirliği yaptığı Fadi Şakir, işlediği savaş suçları hakkında kapsamlı bir dava dosyası hazırlıyor.

Ulusal Savunma Kuvvetleri'nin (NDF) eski komutanı olan Şakir, Şam'ın Tadamon mahallesinde sivillerin toplu katliamından sorumlu tutuluyor.

Dosyanın en önemli destekçilerinden biri ise katliamlar sırasında canlı canlı toplu mezara attığı insanları vuran Emced Yusuf'un yakalanmasını sağlayan Prof. Uğur Ümit Üngör.

Amsterdam Üniversitesi akademisyeni Prof. Üngör, Tadamon’da yaşananların tek bir olay değil, 2013 ve sonrasına yayılan bir süreç olduğunu ve Şakir'in bu komuta zincirinin bir parçası olduğunu vurguladı.

Üngör, Emced Yusuf'un rütbeli bir asker olduğunu ancak katliamların emrini veren kişinin Şakir olduğunu belirrti

İŞ BİRLİĞİ YAPTIKTAN SONRA YARGILANIYOR

Beşar Esad'ın Aralık 2024'te devrilmesinden sonra yeni hükümetin güvenlik dosyalarında Şakir ile iş birliği yapması, adalet bekleyen mağdurlar arasında büyük bir öfkeye yol açmıştı.

Komisyon şimdi bu suçlamaları yargıya taşımaya hazırlanırken Suriye'nin on yılı aşkın süren savaşın ardından toplumsal barışı nasıl inşa edeceği sorusuna yanıt arıyor.

Uzmanlar şeffaf bir yargı sürecinin mezhepsel şiddeti önlemek adına hayati bir adım olduğunu vurguladı.

Dışişleri Bakanlığı danışmanı ve komisyon başkan yardımcısı Zehra el-Barazi, Şakir aleyhine dava açmak için mağdurlarla birlikte çalıştıklarını ve ellerinde yeterli kanıtın bulunduğunu belirtti.

Hükümet tarafından atanmasına rağmen bağımsız bir yapı olan komisyon, bulgularını nihai kararı verecek olan Suriye yargısına sunacak.

El-Barazi “Şakir aleyhine kesinlikle yeterli kanıt var. Bizler aynı zamanda bu olayların çoğunu belgeleyen kuruluşlarla da birlikte çalışıyoruz. Kendisi belirli nedenlerle faydalıydı ancak artık faydalı değil. Hiç kimse kanunların üstünde değildir" dedi.

SURİYE'NİN ADALET SINAVI

Bu dava süreci yüz binlerce insanın hayatını kaybettiği ve mezhepsel çatışmaların sürdüğü geçiş dönemin adalet adına en kritik dönemeçlerden biri oldu.

Fadi Şakir ise hakkındaki tüm suçlamaları reddederek katliamları yalnızca medya aracılığıyla öğrendiğini savunuyor.

Şakir, yargı sürecine güvendiğini söyledi ve “İnsanlığa karşı suç işlediği kanıtlanan herkes mutlaka cezalandırılmalıdır. Benim hakkımdaki suçlamalara karşı sessiz kalmamın nedeni ise yürütülen soruşturmaların gidişatını etkilememek istememdir” dedi.

Şakir komutanlık görevine Haziran 2013'te başladığını iddia etse de Guardian tarafından incelenen ve daha önce yayımlanmamış görüntüler, görev süresine denk gelen Ekim 2013'te de infazların sürdüğünü kanıtladı.