Dünya genelinde enerji piyasaları, Orta Doğu’da tırmanan askeri gerilim ve diplomatik tıkanıklıkların gölgesinde hareketli bir güne başladı. Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki stratejik tesislere yönelik saldırılar ve İran ile ABD arasındaki askeri seçeneklerin yeniden masaya yatırılması petrol fiyatlarını son iki haftanın en yüksek seviyesine taşıdı.

PETROL PİYASASINDA 'KIRMIZI' ALARM

Haftanın ilk işlem gününde ICE üzerinde işlem gören Brent petrol, sabah saatlerinde 112 dolara kadar tırmandıktan sonra yüzde 0,7 artışla 110,02 dolar seviyelerinde dengelendi. ABD ham petrolü (WTI) ise yüzde 1 değer kazancıyla 106,46 dolardan alıcı buluyor. Her iki petrol türü de geçtiğimiz haftayı yüzde 7’nin üzerinde değer kazancıyla kapatmıştı.

ORTA DOĞU'DA TANSİYON YÜKSELİYOR

Fiyatlardaki bu sert yükselişte, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) bulunan Barakah nükleer enerji santraline yönelik saldırı girişimi ve Suudi Arabistan hava sahasına giren insansız hava araçlarının engellenmesi etkili oldu. BAE yetkilileri saldırının kaynağının araştırıldığını bildirirken, bölgedeki enerji altyapısına yönelik yeni saldırı endişeleri arz güvenliğini tehdit ediyor.

ASKERİ SEÇENEKLER MASADA

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre, ABD Başkanı Donald Trump’ın ulusal güvenlik ekibiyle bir araya gelerek İran’a yönelik olası askeri seçenekleri değerlendirmesi bekleniyor. Hürmüz Boğazı çevresindeki gemi trafik güvenliğine dair barışçıl çözüm umutlarının azalması piyasalardaki risk primini artırıyor.

IG Analisti Tony Sycamore, bölgedeki saldırıların açık bir uyarı niteliği taşıdığını ve olası bir askeri müdahalenin Körfez'deki kritik altyapılara yönelik daha geniş kapsamlı saldırıları tetikleyebileceğini belirtti.

RUS PETROLÜNE YÖNELİK YAPTIRIMLAR SERTLEŞİYOR

Petrol fiyatlarını yukarı yönlü tetikleyen bir diğer faktör ise ABD’nin, Hindistan gibi ülkelerin deniz yoluyla Rus petrolü almasına olanak tanıyan yaptırım muafiyetlerinin süresini uzatmaması oldu. Arz üzerindeki bu ek baskı, küresel petrol stoklarına yönelik endişeleri körüklüyor.

Vanda Insights Kurucusu Vandana Hari, İran'a yönelik askeri hareketlilik korkusu ile Rusya yaptırımlarının birleşmesinin fiyatlardaki yukarı yönlü ivmeyi desteklediğini vurguladı.