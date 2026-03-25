Yenidoğan çetesinin ardından SGK’ya 2. darbeyi iki göz doktoru vurdu. Akıllara durgunluk veren sahtekarlık ile devleti 13.4 milyon lira dolandırdı. Olay ‘’Ücretsiz göz taraması’’ ile başladı. Mobil hastane araçları ile gecekondu semtlerine giden 2 doktor vatandaşlara ‘’Ücretsiz göz taraması” yaptı.

Ardından hemen hepsi için bir hastalık uydurulup ‘’Acilen ameliyat gerekiyor, yoksa kör olursunuz’’ dedi. Özel tıp merkezlerine götürülen vatandaşlara ‘Göz kanallarına su verilip lavaj yapılması’ gibi basit tıbbi işlemler uygulandı. İşlemler ise kayıtlara ‘’Cerrahi operasyon’’ olarak girildi. Bu yolla SGK’dan 13 milyon 493 bin lira alındı.

Savcılık incelemesi ve Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu raporlarına göre iki doktordan biri 1042 günde 7 bin 972 göz ameliyatı yaptı. Cumartesi pazar da dahil yılın 365 günü ve aralıksız her gün ameliyata girdi. 678 gün hiç ara vermeden günde 8 göz ameliyatı yaptı. 364 gün ise yine aralıksız olarak her gün 7 ameliyata girdi. Diğer doktor ise 620 gün süreyle hiç durmadan 6 bin 609 ameliyat yaptı. 3.5 ay tutuklu kalan doktorlar “Hakkımız ihlal edildi” diyerek AYM’ye başvurdu. AYM doktorları haklı buldu ve 250’şer bin lira tazminata hükmetti.