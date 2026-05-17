Kaza, saat 15.00 sıralarında Hükümet Mahallesi Irmak Sokak'ta meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre M.K.D. yönetimindeki 09 AGT 958 plakalı hafif ticari araç, geri manevra yaparken arkasında bulunan Yenipazar İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Dursun Durmaz'a çarptı.
Durmaz, çarpmanın etkisiyle yere düşüp, başından yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
BAŞINI KALDIRIMA ÇARPTI
Düşerken başını kaldırıma çarptığı belirlenen Durmaz, ambulansla Yenipazar Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Durumu ağır olan Durmaz, buradaki ilk müdahalenin ardından Aydın Şehir Hastanesi'ne sevk edilip, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatan polis, hafif ticari araç sürücüsü M.K.D.'yi gözaltına aldı.