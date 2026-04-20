Bilim insanlarına göre, yer kabuğundaki tektonik hareketler adeta bir 'pompa' gibi çalışarak, okyanus tabanının kilometrelerce altındaki mikroorganizmaları yeniden yüzeye taşıyor. Çalışma, Seismological Society of America’nın 2026 yıllık toplantısında sunulurken, araştırmacılar özellikle Kosta Rika açıklarındaki dalma-batma bölgesinden elde edilen verileri inceledi.

Araştırmalara göre bu mikroorganizmalar, okyanus tabanının derinlerinde binlerce hatta milyonlarca yıl boyunca neredeyse tamamen hareketsiz şekilde varlığını sürdürebiliyor. Ancak yeniden aktif hale gelebilmeleri için daha uygun koşulların bulunduğu yüzeye yakın ortamlara ulaşmaları gerekiyor.

Bu noktada devreye 'tektonik pompa' mekanizması giriyor. Özellikle dalma-batma zonlarında (bir levhanın diğerinin altına girdiği bölgelerde), fay hareketleri ve yer kabuğundaki kaymalar sıvı akışını tetikleyerek mikroorganizmaları yukarı doğru taşıyor.

Bilim insanları bu süreci bir tür 'jeolojik asansör' olarak tanımlıyor. Derinlerde sıkışıp kalan bazı mikroplar yüzeye doğru taşınırken, bazıları ise daha derinlere inmeye devam ediyor. Yüzeye ulaşabilenler ise yeniden aktif hale gelerek çoğalmaya başlıyor.

Araştırmaya göre bu döngü son derece yavaş ilerliyor. Mikroorganizmaların derinlere gömülmesi, taşınması ve yeniden yüzeye çıkması milyonlarca yıl sürebiliyor.

Bilim insanları ayrıca, bu hareketliliğin yalnızca büyük depremlerle sınırlı olmadığını belirtiyor. Daha küçük ölçekli yer hareketleri ve yavaş fay kaymaları bile bu 'pompa' sistemini çalıştırabiliyor.

Elde edilen bulgular, Dünya’daki yaşamın yalnızca yüzeyle sınırlı olmadığını bir kez daha ortaya koyarken, gezegenin derinliklerinde işleyen bu gizli döngünün düşündüğümüzden çok daha aktif olabileceğini gösteriyor.