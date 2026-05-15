NOW TV’nin dikkat çeken yapımlarından Yeraltı dizisinde sezon finali öncesi ayrılık gelişmesi yaşandı. 20 Mayıs’ta ekranlara kısa bir ara verecek olan dizide, sevilen oyuncu Cemal Hünal yeni sezonda yer almayacak.
Medyapım imzalı Yeraltı dizisinin sezon finali tarihi belli oldu. Sezonun dikkat çeken yapımlarından biri olan dizi, 20 Mayıs’ta yayınlanacak 16. bölümüyle sezona ara verecek.
DİZİDE VEDALAR YAŞANACAK
Birsen Altuntaş’ın haberine göre; senaryosunu Berna Aruz’un kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda ise Murat Öztürk’ün oturduğu dizide önemli vedalar yaşanacak.
İlk ayrılık haberi ise Cemal Hünal cephesinden geldi. Dizide Kartal karakteriyle izleyici karşısına çıkan başarılı oyuncunun, sezon finalinde hikâyeye veda edeceği öğrenildi.
ŞAŞIRTICI SAHNELER EKRANA GELECEK
Konuk oyuncu olarak projeye dahil olan Cemal Hünal’ın diziden ayrılışının izleyiciyi şaşırtacak sahnelerle ekrana geleceği konuşuluyor.