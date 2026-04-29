Sümeyye Aydoğan ile Devrim Özkan’ın rol aldığı “Yeraltı” dizisinin setinde gerginlik yaşandığı ve kavga çıktığı yönündeki iddialar magazin kulislerinde uzun süre konuşulmuştu. İki oyuncu da daha önce konuya dair sessiz kalmayı tercih etmişti.

İDDİALARI NET BİR DİLLE YALANLADI

Gündeme gelen söylentiler üzerine konuşan Sümeyye Aydoğan, iddiaları net bir dille yalanladı. Aydoğan, “Her şey yolunda, çok güzel gidiyor. Devrim Hanım’la kavga haberleri çıktı ama öyle bir şey yok. Yalan yanlış şeyler, böyle bir durum yaşanmadı.” ifadelerini kullandı.





GEREKLİ REVİZELER YAPILDI

Set sürecine de değinen oyuncu, aksiyon sahneleri nedeniyle kısa bir ara verildiğini belirterek, “Setlere bir hafta ara vermiştik, gerekli revizeler yapıldı. Şu an her şey yolunda, bir sorun yok.” dedi.

Öte yandan kulislerde yer alan bazı iddialarda ise farklı söylemler gündeme gelmiş ancak taraflardan bu yönde resmi bir doğrulama yapılmamıştı.