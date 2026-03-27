ABD'nin Kentucky eyaletinin güney-orta kesiminde yer alan Mammoth Mağarası,yaklaşık 685 kilometreyi aşan haritalanmış geçitleriyle dünyanın bilinen en uzun mağara sistemi. Yaklaşık 330 milyon yıl önce oluşmuş kireçtaşı tabakaları içinde yer alan bu kompleks yapı, yerin 400 fit altına kadar uzanan çok katmanlı bir labirentten ve yer altı nehirlerinden oluşuyor.

100'DEN FAZLA BENZERSİZ TÜR BARINDIRIYOR

Mağara, antik su akışları ve erozyon süreçlerini inceleyen jeologlar için önemli bir veri kaynağıdır. Ekosistemi içerisinde, zifiri karanlıkta yaşamaya evrimleşmiş balık, cırcır böceği, örümcek ve yarasa gibi 100'den fazla benzersiz tür barındırıyor. Ayrıca, kireçtaşı duvarlarda yapılan son araştırmalarda antik köpekbalığı türlerine ait fosiller tespit edildi.

TOPLAM UZUNLUĞU HER YIL ARTIYOR

Mağara sistemi günümüzde de genişlemeye devam ediyor; yapılan yeni keşiflerle toplam uzunluğu her yıl artırıyor. Bölge, UNESCO Dünya Mirası listesinde yer almakta olup Mammoth Mağarası Ulusal Parkı bünyesinde korunuyor.

Park içerisinde rehberli mağara turlarının yanı sıra 52.000 dönümlük arazide yürüyüş, kamp, binicilik, balıkçılık ve kano gibi aktiviteler yapılıyor.

Öne Çıkan Oluşumlar: Mağara içindeki en dikkat çekici bölümlerden biri, sarkıt ve dikitlerin yoğunlaştığı "Frozen Niagara" (Donmuş Niagara) oluşumu.

Sistem, yüzlerce yıllık araştırmalara rağmen henüz tam olarak keşfedilememiştir ve her yıl haritaya yeni bağlantı yolları ekleniyor.