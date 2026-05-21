Bilim insanları, yer kabuğunun derinliklerinde tahmin edilenin çok üzerinde doğal hidrojen rezervi bulunduğunu ve bu kaynakların küresel enerji haritasını değiştirebileceğini duyurdu. Oxford, Durham ve Toronto Üniversiteleri tarafından yürütülen ve Nature Reviews Earth & Environment dergisinde yayımlanan yeni bir çalışma, "beyaz hidrojen" olarak adlandırılan bu kaynağın hangi jeolojik koşullarda biriktiğini ilk kez detaylı bir şekilde ortaya koydu.

46 MİLYON METRİK TONLUK BİR REZERV TESPİT EDİLDİ

Uzun yıllar boyunca hidrojenin doğada saf halde bulunmadığı varsayılsa da, son yıllarda yapılan saha çalışmaları bu görüşü değiştirdi. Fransa’nın Moselle bölgesinde yaklaşık 46 milyon metrik tonluk bir rezervin tespit edilmesi, dikkatleri yer altındaki doğal kaynaklara çevirdi. 2022 yılı verilerine göre yıllık küresel hidrojen tüketiminin 90 milyon metrik ton olduğu göz önüne alındığında, bu tür keşiflerin arz güvenliği açısından kritik öneme sahip olduğu belirtildi.

MALİYET VE KARBON EMİSYONU

Mevcut durumda sanayide kullanılan "gri hidrojen", fosil yakıtlardan elde ediliyor ve her 1 kilogram hidrojen üretimi için yaklaşık 10 kilogram karbondioksit salınımına neden oluyor. Su elektrolizi yoluyla üretilen "yeşil hidrojen" ise düşük karbonlu bir alternatif sunmasına rağmen yüksek maliyet engeline takılıyor. Bilimsel veriler, yer altından doğrudan çıkarılacak beyaz hidrojenin, gri hidrojenle rekabet edebilecek maliyetlere sahip olabileceğini ve enerji geçişinde düşük karbonlu bir çözüm sunabileceğini öngörüyor.

YENİ ARAMA STRATEJİLERİ

Araştırmacılar, hidrojenin oluşum, göç ve hapsolma süreçlerini modelleyerek potansiyel arama bölgelerini belirledi. Hidrojenin oluşması için belirli kayaç türlerinin suyla etkileşime girmesi gereken uygun sıcaklık ve basınç koşulları tanımlandı. Hidrojen tüketen mikroorganizmaların yoğun olduğu bölgelerin, verimli rezerv tespiti için kaçınılması gereken alanlar olduğu saptandı. Beyaz hidrojen sistemlerinin sadece belirli bölgelerle sınırlı olmadığı, dünya genelinde farklı jeolojik katmanlarda mevcut olduğu teyit edildi.

ARAMA RUHSATLARI VERMEYE BAŞLADILAR

Keşiflerin ardından Fransa, Avustralya ve Amerika Birleşik Devletleri’nde arama ruhsatları verilmeye başlandı. Fransa'da Pyrenees-Atlantiques ve Landes bölgelerinde ilk resmi arama izinleri onaylanırken, Oxford Üniversitesi bünyesindeki araştırma ekibi ticari olarak uygun yatakları tespit etmek amacıyla yeni bir keşif şirketi kurduğunu açıkladı.

Uzmanlar, rezervlerin ticari olarak çıkarılabilirliğine dair çalışmaların sürdüğünü, ancak doğru jeolojik "reçete" uygulandığında beyaz hidrojenin küresel enerji arzında uzun vadeli bir kaynak haline gelebileceğini ifade etti.