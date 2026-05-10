Elif TOKBAY

Biri 84, diğeri 46 yaşındaki iki anne, Anneler Günü’nde evlat hasretiyle yanıp tutuşuyor. Tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık’ın annesi Gülseren Çalık (84) ve ata toprağını savunduğu için tutuklanan İkizköylü Esra Işık’ın annesi Nejla Işık (46) bugün evlatlarının kokusuna hasret, buruk ama dirayetli.

Ekrem İmamoğlu’yla aynı tarihte, 23 Mart 2025’te tutuklanan Murat Çalık, geçmişte kanser tedavisi gördü, cezaevinde tam 21 kilo verdi, hastalığının nüksetme tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Boynundan kitle alındı, 84 yaşındaki annesi Gülseren Çalık, onu görebilmek hastane bahçesinde bekledi.

KIZIMI ÖZLEDİM

Birçok kez fenalaştı, ama yıkılmadı. “Onu iki kez ölümden çekip aldım” diyen gözü yaşlı anne “Oğlum buralaran çıkmazsa beni bu hastanenin bahçesine defnedin, dayanamıyorum” sözlerini sarfetti. Şimdi ise Silivri yollarında, Murat Çalık’ın her duruşmasını izledi, tahliye edilmediğinde bir kez daha gözyaşlarına boğuldu.

Yıllardır topraklarını almak isteyen şirketlere direnen İkizköy Muhtarı Nejla Işık, aynı dikbaşlılığı ve direniş azmini kızı Esra Işık’a da aşıladı.

İkizköy’ün de aralarında olduğu altı köydeki 679 parsele acele kamulaştırma kararı çıktığında Esra Işık “Ata toprağımı vermem. Koca ninemin mezarı burada” dedi. Gözaltına alındı, 31 Mart’ta tutuklandı. Annesinden 300 kilometre uzaktaki bir cezaevine yollandı, 40 gündür hapis. Annesi Nejla Işık, “Kızım yavrum Esra köyünü köylülerin hakkını savunduğu için cezaevinde, ben kızımın kokusunu özledim. Ancak bizi hiçbir şekilde yıldıramayacaklar” dedi.

İlham veren kadın

Esra Işık Şakran Cezaevi’nden yolladığı mesajında “Köyüme dönmek, direnişe devam etmek için sabırsızlanıyorum” dedi. Annesi Nejla Işık ve köylülerin hukuk zaferi ona güç verdi. Danıştay 6. Dairesi, topraklarının acele kamulaştırma kararının yürütmesini durdurdu. Anne Nejla Işık 2024’te, BBC’nin “İlham Veren 100 Kadın” listesinde yer aldı.

Ömrüm yeter mi bilmem

Murat Çalık’ın annesi Gülseren Çalık 10 gün önce oğlunu cezaevinde ziyaret etti. Bugün itibarıyla tam 414 gündür tutuklu olan oğluna doya doya sarıldı. Fotoğrafı paylaşan avukat Melih Koçhan “Anneannem biraz daha gözyaşı dökecek, her isyanında ‘ömrüm yetecek mi?’ diye serzenişte bulunacak... Ama seni oradan çıkarmadan asla pes etmeyeceğiz” dedi.