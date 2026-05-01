Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Gürdalı köyünde yaşayan 6 kişilik Ötken ailesi, fiziksel şartları yetersiz olan tek odalı bir evde yaşam savaşı veriyor. İlçe merkezine 30 kilometre uzaklıkta bulunan ve uzun süredir bakım görmeyen yapı, yıkılma riski taşıyor.

Beş yıldır böbrek yetmezliği nedeniyle yatağa bağımlı olarak yaşayan 55 yaşındaki Abdullah Ötken, hastalığı sebebiyle evin tadilatını gerçekleştiremediğini belirtti. Evin pencerelerinin cam yerine naylonla, kapıların ise bezlerle kapatıldığı görüldü. Dört çocuklu aile, barınma, uyuma ve ders çalışma alanlarının yetersizliği nedeniyle zorluk yaşıyor.

Geçimlerini komşuların ve hayırseverlerin yardımlarıyla sürdüren aile üyeleri, mevcut yaşam koşullarının iyileştirilmesi için yetkililere ve hayırseverlere destek çağrısında bulundu.