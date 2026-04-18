Dünya genelinde her yıl yüz binlerce yılan ısırması vakası yaşanırken, tıp dünyası ilk yardım çantalarının popüler ekipmanlarından biri olan "zehir pompalarına" karşı kritik bir uyarı yayımladı. Uzmanlar, bu vakumlu cihazların zehri vücuttan uzaklaştırmadığı gibi, doku hasarını ciddi boyutlara taşıdığını bildirdi.

ETKİ ORANI %0

Zehir danışma merkezleri ve acil tıp uzmanları, zehirli yılan ısırıklarında vakum yönteminin tıbbi bir karşılığı olmadığını vurguladı. Yapılan araştırmalar, yılan zehrinin enjeksiyondan sonraki ilk üç dakika içinde lenfatik sisteme karışmaya başladığını kanıtlıyor. Bu cihazların zehri çekmek yerine sadece yüzeydeki kanı ve doku sıvısını aspire ettiği, klinik etkinliğinin ise %0 olduğu belirtildi.

ASIL TEDAVİYİ GECİKTİRİYOR

Uzmanlar, zehir pompasının yarattığı şiddetli emiş gücünün bölgedeki tahribatı nasıl derinleştirdiğini şu verilerle açıkladı:

Yılan zehri, proteinleri parçalayan enzimler içerir. Vakum uygulamak, zehrin tek bir noktada toplanmasına yol açarak lokal doku ölümünü hızlandırır. Dokuların halihazırda zehirle zayıfladığı bir bölgeye basınç uygulamak, damar çatlamalarına ve devasa kan toplanmalarına neden olur. Etkisiz olan vakum işlemiyle uğraşmak, asıl tedavi olan tıbbi müdahaleye ulaşma süresini geciktirir.

KESİNLİKLE BU İŞLEMLERİ YAPMAYIN

Dünya genelindeki pek çok sivil savunma ve ilk yardım protokolü; vakumlama, turnike, yaranın kesilmesi veya emilmesi gibi yöntemleri artık "kesinlikle uygulanmaması gereken hatalı işlemler" kategorisinde değerlendirdi.

Bir yılan ısırması durumunda uzmanların önerdiği güncel adımlar şunlar:

Yılan tarafından ısırılan kişinin kalp atış hızını düşük tutmak amacıyla hareket ettirilmemesi ve yatay pozisyonda dinlendirilmesi gerekir.

Isırılan bölgenin şişme ihtimaline karşı yüzük, saat ve dar giysiler derhal çıkarılmalıdır.

Yara bölgesi su ve sabunla yıkanmalı, alkolsüz bir dezenfektanla temizlenerek steril bir bezle örtülmelidir.

Isırılan uzuv sabitlenmeli ve vücut seviyesinden hafifçe yukarıda tutulmalıdır.

Kanı sulandıran aspirin veya anti-enflamatuar ilaçlardan, alkol ve kafeinden kaçınılmalıdır.