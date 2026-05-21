Yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Yıldız Tilbe, bu kez konser hazırlığıyla dikkat çekti. İzmir konseri öncesi kuliste çekilen kareleri paylaşan ünlü sanatçı, doğal halleri ve samimi tavırlarıyla takipçilerinden yoğun ilgi gördü.
59 yaşındaki ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, İzmir konseri öncesinde hazırlık sürecini sosyal medya hesabından yayımladı.
Kuliste çekilen görüntülerde Tilbe’nin makyajını profesyonel bir ekip yerine kendisinin yaptığı görüldü. Ünlü sanatçının aynanın karşısında makyaj yaptığı anlar kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
Takipçileri, Tilbe’nin doğal tavırlarına ve samimi paylaşımına çok sayıda yorum yaptı. Paylaşımlarda özellikle sanatçının sade hali ve enerjisi dikkat çekti.
Ünlü şarkıcı daha sonra sahne kıyafetini giydiği son halini de takipçilerinin beğenisine sundu. Konser öncesi yaptığı paylaşımlar kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.
Günün Trend Haberleri
www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.