İbrahim Tatlıses’in yıllar önce sunduğu İbo Show programında yaşanan gerginlik, sosyal medyada yeniden gündem oldu. Programda Tatlıses’e verdiği tepkiyle hafızalara kazınan Ziynet Sali, o günlere dair ilk kez konuştu.

İBRAHİM TATLISES'E SERT ÇIKMIŞTI

Yıllar önce İbo Show’a konuk olan Ziynet Sali, İbrahim Tatlıses’in “kalk oyna” sözlerine “Ben sizin her söylediğinizi yapmak zorunda mıyım?” diyerek karşılık vermiş, stüdyoda kısa süreli bir gerginlik yaşanmıştı. Sali’nin “Siz her dediğinizi yapan kadınlara alışmışsınız” sözleri de uzun süre konuşulmuştu.

''İBRAHİM TATLISES'E KARŞI GELECEK KADAR DELİ DOLUYDUM''

O dönem yaşanan tartışma yıllar sonra sosyal medyada yeniden viral olurken, Ziynet Sali Bostancı Gösteri Merkezi’ndeki konseri öncesi muhabirlerin sorularını yanıtladı.

Ünlü şarkıcı, “Sosyal medya enteresan bir yer, 20 yıllık video viral oluyor. Ben de şaşırdım. O gün daha deli doluydum, yakar gemiler içimdeki deli. İbrahim Tatlıses’e karşı gelecek kadar… Şimdi daha kontrollü ve dengeli olabilirim” dedi.

''KADINLIĞIMIZ SÖZ KONUSU OLURSA YİNE AYNI ŞEKİLDE DURURUM'

Sali, kadın hakları konusunda ise duruşunun değişmediğini vurgulayarak, “Kadınlığımıza dair herhangi bir şey söz konusu olduğunda yine aynı şekilde duruşumu korurum” ifadelerini kullandı.