“Umuda Koşanlar Derneği”nin kurucusu olarak yaptığı insani yardım çalışmalarıyla da sık sık gündeme gelen Özçelik, uzun bir aranın ardından televizyon dünyasına geri dönüyor.

ZEYNEP KARAKTERİNE HAYAT VERECEK

TRT’nin dijital platformu Tabii’de yayınlanacak olan dizide Özçelik, Afrika’da kritik bir görev üstlenen Zeynep Yurtsever karakterine hayat verecek.

TCG İSTANBUL HİKAYEDE ÖNEMLİ ROL ÜSTLENİYOR

Millî Savunma Bakanlığı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde yer alan, Türkiye'nin millî imkânlarla tasarlanan ilk fırkateyni TCG İstanbul, hikâyede önemli bir rol üstleniyor. “Mavi Vatan”dan Afrika’ya uzanan bir kahramanlık hikâyesini ekrana taşıyacak dizi, aksiyon ve dram öğelerini bir araya getiriyor.

Yapımda Gamze Özçelik’in yanı sıra Onur Seyit Yaran, Meltem Akçöl, Cem Bender, Aslıhan Güner, Aras Şenol, Ersin Arıcı, Mehmet Bozdoğan, Fırat Çelik, Katharina Weithaler ve Bahtiyar Memili gibi isimler de yer alıyor.