Yaklaşık 25 yıl boyunca faaliyet gösteren maden sahası, altın üretiminin sona ermesinin ardından tamamen farklı bir amaç için yeniden tasarlanıyor. Uzmanlara göre sistem, özellikle güneş ve rüzgar enerjisinden gelen fazla elektriği depolayarak şebekedeki ani enerji ihtiyacını karşılayabilecek.

DEV TÜNELLERİN İÇİNDE ÇALIŞACAK

Projede kullanılacak sistem 'pumped hydro' yani pompaj depolamalı hidroelektrik modeliyle çalışacak. Elektrik üretiminin fazla olduğu saatlerde su, eski maden çukurundan yukarıdaki rezervuara pompalanacak. Enerji ihtiyacı arttığında ise su yeniden aşağı bırakılarak türbinleri çalıştıracak ve elektrik üretilecek.

Enerji dönüşümünün büyük kısmı yer altındaki dev tüneller ve kaya içine inşa edilen santral odalarında gerçekleşecek. Mühendisler bunun klasik bataryalara göre çok daha uzun ömürlü ve büyük ölçekli bir enerji depolama yöntemi olduğunu belirtiyor.

'DEV BATARYA' OLARAK TANIMLANIYOR

Araştırmacılar projeyi 'dev bir doğal batarya' olarak tanımlıyor. Sistem sürekli elektrik üretmek yerine, ihtiyaç anında devreye girerek enerji şebekesini dengeleyecek. Özellikle yenilenebilir enerji kullanımının arttığı Avustralya’da bu tür projelerin kritik hale geldiği ifade ediliyor.

Projeyi farklı kılan en önemli detaylardan biri ise yeni bir alan açmak yerine yıllarca madencilik nedeniyle değişime uğramış bir bölgenin yeniden değerlendirilmesi oldu. Böylece hem eski maden sahası ekonomiye kazandırılıyor hem de enerji depolama altyapısı oluşturuluyor.

Yetkililer, projenin gerekli onay süreçlerinin ardından 2030’lu yıllarda tam kapasiteyle devreye girmesini hedefliyor. Uzmanlara göre sistem tamamlandığında bölgedeki en büyük enerji depolama projelerinden biri olabilir.