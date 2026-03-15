Yeni düzenlemeye göre, tarafların mahkeme önünde boşanma iradesini ortaya koyması halinde dosya arabuluculuğa yönlendirilecek.

Arabuluculuk sürecinde hazırlanan tutanak, nüfus müdürlüğüne iletilerek boşanma kararı kesinleşecek. Bu uygulama, yıllarca sürebilen çekişmeli boşanma davalarının kısa sürede sonuçlanmasını hedefliyor.

Boşanmanın ardından nafaka, velayet ve maddi-manevi tazminat gibi konular ise ayrı bir yargılama sürecinde ele alınacak.

Türkiye gazetesinin haberine göre 2017’den bu yana uygulanan arabuluculuk sisteminde yaklaşık 2 milyon 54 bin dosyada uzlaşma sağlanırken, başarı oranı yüzde 83 olarak kaydedildi.

Yeni düzenlemeyle arabuluculuk kapsamının daha da genişletilmesi planlanıyor.