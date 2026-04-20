Uzmanlara göre deterjanların içindeki mavi, yeşil ya da pembe renkli tanecikler, temizlik performansını artırmak amacıyla özel olarak formüle ediliyor. Bu parçacıkların bir kısmı, protein, yağ ve nişasta gibi zorlu lekeleri parçalamaya yardımcı olan enzimler içeriyor.

Bazı taneciklerin ise farklı görevleri bulunuyor. Özellikle mavi ve beyaz renkli olanların, çamaşırların daha parlak görünmesini sağlayan oksijen bazlı ağartıcılar barındırdığı belirtiliyor. Bunun yanı sıra bazı partiküller, hoş koku sağlayan veya yumuşatma etkisi yaratan bileşenler de içerebiliyor.

Öte yandan bu renkli parçacıkların yalnızca işlevsel değil, aynı zamanda görsel bir etkisi de bulunuyor. Uzmanlar, renkli taneciklerin deterjanın daha güçlü ve etkili olduğu algısını oluşturduğunu ifade ediyor.

Sıkça sorulan bir diğer konu ise bu maddelerin sağlığa etkisi. Üreticilere göre bu tanecikler özel olarak geliştiriliyor ve genel kullanımda zararlı kabul edilmiyor. Ancak hassas cilt yapısına sahip kişilerde bazı durumlarda alerjik reaksiyonlara yol açabileceği için dikkatli olunması öneriliyor.