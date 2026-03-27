Modern araçların vazgeçilmez bir parçası olan hız sabitleme teknolojisi, özellikle uzun yolculuklarda yakıt verimliliği sağlaması ve sürücünün hız sınırlarını aşmasını engellemesiyle biliniyor. 2010’lu yılların sonundan itibaren yaygınlaşan "Adaptif Hız Sabitleyici" sistemleri ise trafiğin akışına göre hızı otomatik olarak ayarlayarak güvenliği bir üst seviyeye taşıdı. Ancak uzmanlar, bu teknolojilere aşırı güvenmenin riskli olduğuna dikkat çekiyor.

OLUMSUZ HAVA KOŞULLARINDA "HİDROPLAN" TEHLİKESİ

Yoğun yağmur, kar veya buzlanma olan yollarda hız sabitleyici kullanımı en riskli sürüş senaryolarından biri olarak kabul ediliyor. Kaygan zeminlerde sistemin hızı sabit tutmak için ani ivmelenme yapması, aracın çekişini kaybederek su üzerinde kaymasına (hidroplan) veya savrulmasına neden olabiliyor. Ayrıca sisli ve karlı havalarda araç üzerindeki sensörlerin görüşünün kısıtlanması, adaptif sistemlerin hatalı tepki vermesine yol açabiliyor.

YOĞUN TRAFİKTE KULLANIRKEN DİKKAT

Hız sabitleyici sistemleri temel olarak açık otoyol sürüşleri için tasarlanmıştır. "Düşük hız desteği" (stop-and-go) özelliği bulunmayan araçlarda, dur-kalk trafiğinde veya trafik ışıklarının bulunduğu yollarda sistemin açık tutulması tavsiye edilmiyor. Yoğun trafikte adaptif sistemler hızı ayarlayabilse de, ani frenlemeler sürüş konforunu bozabiliyor ve sürücünün reaksiyon süresini yavaşlatabiliyor.

Sürücülerin en sık yaptığı hatalardan biri, yorgun veya uykulu hissettiklerinde sürüş yükünü hafifletmek için hız sabitleyiciye başvurmaktır. Ancak bu durumun sürücüde rehavete yol açtığı ve acil durumlarda müdahale hızını düşürdüğü belirtiliyor. Uzmanlar, sistemin hiçbir şekilde sürücünün dikkatinin yerini tutamayacağını; telefonla ilgilenmek veya mesajlaşmak için bir "otopilot" olarak görülmemesi gerektiğini vurguluyor.

RÖMORK VE EĞİMLİ YOLLARDA KULLANIMAYIN

Araçla bir yük çekilmesi veya karavan bağlanması durumunda hız sabitleyici kullanımı ek riskler barındırıyor. Düz yollarda sorun teşkil etmese de, dik yokuşlarda veya inişlerde sistemin vites ve hız dengesini kurmakta zorlanabileceği, bu durumun hem mekanik aksama zarar verebileceği hem de sürüş güvenliğini bozabileceği ifade ediliyor.