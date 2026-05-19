Çorum'da 2019 yılından bu yana faaliyette olan Biyogaz Enerji Tesisi, kentin hayvansal atıklarını geri dönüştürerek hem elektrik enerjisi hem de tarımsal gübre üretiyor. Tatar köyü mevkiinde kurulu olan tesis, özellikle kanatlı hayvan yetiştiriciliğinin yoğun olduğu bölgede atık yönetimini sağlıyor.

ATIKLARI ALIP ENERJİYE ÇEVİRİYORLAR

Tesisteki üretim döngüsü, kentteki tavuk çiftlikleri ve büyükbaş hayvan mandıralarından toplanan gübrelerin tesise getirilmesiyle başlıyor. Atıklar önce dev havuzlarda bekletiliyor, ardından parçalama işlemi için özel tanklara alınıyor. Sürecin temel aşaması olan fermantasyon tanklarında ise gübredeki gaz ayrıştırılıyor.

Ayrıştırılan bu gaz, tesis bünyesindeki jeneratörlerde yakılarak elektrik enerjisine dönüştürülüyor. Tesisin 6 megavatlık lisans kapasitesi, yaklaşık 12 bin hanenin yıllık elektrik ihtiyacını karşılayabilecek düzeyde bulunuyor.

ORGANİK GÜCRE DE ÜRETİYORLAR

İşlemin tek çıktısı elektrik değil. Gazı alınan ve fermente edilen atıklar, yüksek miktarda azot, fosfor ve potasyum içeren organik gübreye dönüşüyor.

Tarımda kullanım: Elde edilen fermente gübre, şirkete ait 2 bin dekarlık tarım arazisinde değerlendiriliyor.

Isı geri kazanımı: Elektrik üretimi sırasında açığa çıkan atık ısı, hijyenizasyon ünitelerinde ve fermantasyon tanklarının ısıtılmasında kullanılarak sistemin sürekliliği sağlanıyor.

ATIK YÖNETİMİ VE BERTARAFI

Bölge Müdürü Mustafa Özavcı'nın paylaştığı bilgilere göre, tesisin öncelikli kuruluş amacı hayvansal atıkların bertaraf edilmesi. Çorum'un kanatlı hayvan üretimindeki yeri nedeniyle ortaya çıkan yüksek miktardaki atık, bu tesis sayesinde kontrollü bir şekilde geri kazandırılıyor.

Doğada uzun sürede gerçekleşecek olan fermantasyon süreci, tesis bünyesindeki tanklarda kısa sürede tamamlanarak çevresel kirliliğin önüne geçilmesi hedefleniyor. Böylece hem hayvansal atıkların yönetimi sağlanıyor hem de bu atıklardan katma değerli ürünler elde ediliyor.

ŞİRKETİN ÖNE ÇIKAN BİLGİLERİ

Kuruluş Yılı: 2019

Kapasite: 6 Megavat

Etki Alanı: 12.000 hane

Kullanılan Atıklar: Tavuk ve büyükbaş hayvan gübresi

Çıktılar: Elektrik, atık ısı, fermente organik gübre