Yılmaz Morgül, Saba Tümer'in programına konuk oldu. Yaptığı açıklamalarla magazin gündemine bomba gibi düşen Morgül, 1+1 evde yaşadığını açıkladı.

''OTURDUĞUM 1+1 EVİ ACUN BULDU''

Saba Tümer'in mal varlığıyla ilgili sorusuna ise Morgül, ''Ben Türkiye'nin en zengin sanatkarıyım, dost zenginiyim.'' dedi. İlginç bir itirafta bulunan Morgül, ''Yokluktan geliyorum. 1+1 evde yaşıyorum, onu da Acun Ilıcalı buldu.'' yanıtını verdi.





''ROBOT İLE EVLENECEĞİM''

Programda evlilik sorularına da ''Bütün özelliklerini ben seçtim. İstediğim özelliklere sahi, istediğim bir hayat süreceğim, Çin'den bir robot. '' cümleleriyle yanıt veren Morgül, stüdyoda kahkaha tufanı estirdi.





''HAKKIMI HELAL ETMİYORUM''

Ebru Gündeş'e hakkını helal etmediğini açıklayan Yılmaz Morgül, ''Ben assolist olunca savaş başladı. Ben bir erkeğim, adam gibi adamım. Ama benim ağzıma almadığım kelimeleri bana aldı. Ona çok kırgınım. Hiçbir şekilde hakkımı helal etmeyeceğim.'' diye belirtti.