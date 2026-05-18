Zenginin vergisine muafiyet getiren AKP, halkın borç faizlerini silme konusunda adım atmıyor. Ekonomistler kart borçlarında yapılandırmanın yetersiz olduğuna belirterek “Faiz borcunu silin” çağrısı yapıyor. AKP’nin ekonomi politikalarındaki terazisi bir kez daha şaşarken, Ekonomist Onur Çanakçı, iktidarın çıkardığı varlık barışı düzenlemesini eleştirerek “Varlık barışı, varlıklıyla barışıyor; yoksullukla mücadele eden insanla barışmıyor” dedi.

Vatandaşların kredi kartı ve bireysel kredi borcu 6.3 trilyon liraya dayanırken, iktidar ekonomide tercihini zengin kesimden yana kullandı.

HİÇ KİMSE ÖDEYEMİYOR

Varlık barışına ilişkin düzenleme TBMM’de görüşülmeye devam ederken Ekonomist Çanakçı, SÖZCÜ TV’de 4 kişilik bir ailenin yoksulluk sınırının 113 bin liraya ulaştığını belirterek, “Ülkenin yalnızca yüzde 16’sının geliri, giderlerini karşılıyor. Yüzde 84’ü geçinemediği için ya kredi kartı kullanıyor ya da bireysel kredi kullanıyor” dedi.

Çanakçı, iktidarın varlık barışı uygulamasını çıkarmasını eleştirerek “Varlık barışı, varlıklıyla barışıyor; yoksullukla mücadele eden insan da barışmıyor. Çiftçiyle, köylüyle, kredi kartı borcu olan insanla barışmıyor” ifadesini kullandı. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Başkanı Bendevi Palandöken de yüksek kart borçlarına dikkat çekerek “Ülkemizde kredi kartı kullanan her iki kişiden biri mutlak borçlu. 2 milyon kişi yasal takipte, 323 milyar batık kredi var.

Kredi kartı, temettü faizleri tavan taban şeklinde durdurulması lazım. Yoksa hiç kimse bu borcun altından kalkamıyor” dedi.

20 yıllık vergi muafiyeti

‘Varlık barışı’ düzenlemesini de içeren torba kanunla iktidar, ihracatçı şirketlerin Kurumlar Vergisi oranını düşürüyor, yurt dışındaki varlıklarını getirenlere 20 yıl vergi muafiyeti sağlıyor, İstanbul Finans Merkezi’nde adeta ‘vergi cenneti’ne çeviriyor. Ayrıca, kayıt dışı varlıklar, yüzde 5 oranında vergi ödenerek sisteme dahil ediliyor.

Bankaya borç günde 5.6 milyar lira artıyor

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu verilerine göre 8 Mayıs haftasında vatandaşların bankalara olan kredi borcu 3.2 trilyon lirayı, kredi kartı borcu da 3 trilyon lirayı aştı. Bankalara toplam borç 6 trilyon 299 milyar liraya ulaşırken, takipteki alacaklar da 712 milyar lirayı geçti. Bu yılın başından bu yana bankalara olan borç yüzde 13, takipteki alacaklar da yüzde 23.3 yükseldi. Yalnızca 4.5 ayda kart borçları 724 milyar lira, takipteki alacaklar da 134 milyar lira arttı. Bu yılın başından 8 Mayıs’a kadar geçen 128 günde vatandaşların kart borçlarına günde ortalama 5.6 milyar lira eklendi.