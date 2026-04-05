Olay 4 Nisan Cumartesi günü Gökevler Mahallesi, 538’inci Sokak’taki bir site önünde meydana geldi. Yolda ilerleyen motokuryeyle yabancı uyruklu olduğu öğrenilen kadın sürücü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. OTOMOBİLİ MOTOKURYENİN ÜZERİNE SÜRDÜ Görgü tanıklarının ifadesine göre, tartışma sırasında aracından inmeyen sürücü, otomobili önce motokuryenin üzerine sürdü ardından da çarparak yaralanmasına neden oldu. SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI Yaralanan kurye için çevrede bulunan bir sitenin güvenlik görevlileri ambulans çağırarak polise haber verdi. Gelen ekipler kadın sürücüyü gözaltına alırken, yaralanan motokurye ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

