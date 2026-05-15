Edinilen bilgilere göre, Saraykent’ten Söğütlü köyüne seyir halinde olan öğrenci servisi, Söğütlü köyü mevkiinde kontrolden çıkarak devrildi.

Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada ilk belirlemelere göre, iki öğrenci ile servis şoförü hayatını kaybetti, yedi öğrenci yaralandı.

VALİ ÖZKAN'DAN AÇIKLAMA

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, "Saraykent ilçesinden Söğütlü'ye giden servis aracı tek taraflı kazaya karışıyor. Kazada maalesef 2 öğrencimiz ile servis şoförü vefat ediyor. Geri kalan 7 öğrencimiz yaralı. Birinin kalça kırığı var, diğerlerinin durumlarının iyi olduğu belirtiliyor" dedi.