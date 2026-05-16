ABD basını Bloomberg'in, Ankara'nın "Mavi Vatan" doktrinini yasalaştırma yönünde harekete geçtiğini duyurmasının ardından Yunan basını karıştı.

Yunanistan'ın büyük haber yayın organları daha Meclis'e gelmeyen yasa tasarısından dolayı hem Türkiye'ye yüklendi, hem de yasa tasarısının maddelerini küçümsedi.

Yunanistan en büyük gazetesi Ekathimerini yasa tasarısının "dünya tarafından kabul görmeyeceğini" ifade ederken in.gr haber sitesi tasarıyı "şişedeki fırtına" olarak tasvir etti, büyük bir krizin öncüsü olduğunu öne sürdü.

Demokratia ise Sözcü'de dün yer alan manşete yer vererek "bu durum Türkiye'ye enerji üretiminde büyük öncülük verir" yorumunu yaptı.

Durumun Yunanistan ve Güney Kıbrıs'ta büyük endişe yarattığını vurgulandı. Bunun yanında yeni 200 mil sınırının Birleşmiş Milletler Denizler Anlaşması'na (UNCLOS) uyum sağlamadığı yazıldı.

YUNAN BASINI NE DİYOR?

Yunan basını, yasa tasarısını okumada ikiye bölünmüş durumda. Ancak tüm basın kuruluşları anlaşmanın Yunan hükümetinde rahatsızlık yarattığı konusunda hemfikir.

Dimokratia, Sözcü'nün manşetini kendi haberinde kullanarak Türkiye'nin enerji arama haklarını koruyacağını vurguladı. Haritadaki sınırların Güney Kıbrıs'ı çevrelemesi öne çıkarıldı. Gazete, "Bu olasılık, Yunanistan ve Kıbrıs Cumhuriyeti'nde büyük endişe ve tepkilere yol açtı" ifadesine yer verdi.

Ekathimerini ve in.gr yasanın tartışmaya açık bırakılacağını ve asıl hedefin Türkiye'nin gaz ve petrol arama faaliyetleri olduğunu belirtirken Dimokratia anlaşmanın Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku'na uymadığını vurguladı.

in.gr'ye göre diplomatlar bu durumun Yunanistan-Türkiye ilişkilerini gergin bir ortama çekebileceğini belirtti. Akdeniz'deki 'sakin suları' da tehlikeye attı ve yeni krize zemin hazırladı.

Yunan basını "sahada ise sözlü olarak ifade edilen endişe, Ankara’nın şu anda “gri alanlar” olarak adlandırdığı alanları kendine mal etmeye çalışan bir Türk yasasının varlığının son derece tehlikeli olacağı yönündedir" dendi.

Ekathmerini ise bu hamleyi "2027'deki seçimlere hazırlık" olarak yorumladı ve "Erdoğan'ın iç siyaseti oynadığını" öne sürdü.

'MAVİ VATAN' TASARISI

Bloomberg'e göre Ankara, Türkiye kıyılarından 200 deniz miline kadar uzanan bir münhasır ekonomik bölge ilan etme yetkisini Cumhurbaşkanı Erdoğan’a vermeyi planlayan bir yasa taslağı hazırlıyor.

Bu yeni düzenleme uyarınca Erdoğan; balıkçılık, madencilik ve sondaj faaliyetlerinin yanı sıra Ege ile Doğu Akdeniz’deki tartışmalı sularda deniz parkları kurma konusunda tam yetki sahibi olacak.

Türkiye'nin deniz sınırlarını yeniden belirleyen Mavi Vatan projesi, bu tasarı ile ilk kez Meclis'e taşınacak.

Bu tasarıya özellikle Doğu Akdeniz'de Türkiye, Güney Kıbrıs, KKTC ve Yunanistan arasındaki itilaflı deniz sınırları yeniden çiziliyor.

Bloomberg'in 'konuya yakın kaynaklara' dayandırdığı haberinde bu hamlenin özellikle Yunanistan ve Güney Kıbrıs’ın bölgedeki iddialarına bir yanıt olduğu vurgulandı. Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi 200 deniz miline kadar bölge ilanına izin veriyor.