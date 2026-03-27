Yunanistan'ın başkenti Atina, 25 Mart 2026 tarihindeki askeri geçit töreninde skandal görüntülere sahne oldu. Ege’de "normalleşme" rüzgarları estiği iddia edilirken, Yunan Deniz Piyade Okulu öğrencilerinin başını çektiği bir grubun, resmi geçit sırasında Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni (KKTC) hedef alan provokatif sloganları bardağı taşırdı.

HEM KÜFÜR HEM SLOGAN!

Atina’nın en işlek caddelerinde, disiplinden uzak bir şekilde yürüyen askerlerin "Kıbrıs Yunanistan'dır, Makedonya Yunanistan'dır" diye bağırdığı, hatta Türkiye’ye yönelik galiz küfürler savurduğu anlar kameralara yansıdı. Görüntülerde Yunan askerler; "Tek halk, tek kan. Hepimiz bu işin içindeyiz. Kıbrıs'ta Yunanistan'a ait, Makedonya'da öyle." şeklinde geçit töreni gerçekleştirdiler.

Sosyal medyada infial yaratan görüntüler sonrası Ankara ve Lefkoşa ayağa kalktı. Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Atina yönetiminden acil izahat isterken, bu küstahlığı "ilişkilere vurulmuş bir balta" olarak nitelendirdi.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI KAYNAKLARINDAN AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanlığı kaynakları, atılan sloganların "küstahça" olduğunu vurgulayarak, konuyla ilgili olarak Yunanistan makamlarından izahat istendiğini bildirdi. Kaynaklardan konuya ilişkin edinilen bilgiye göre, "Türkiye-Yunanistan ilişkilerini baltalamayı hedefleyen bu davranışın kabul edilemez" olduğu belirtildi.

KKTC'DEN SERT YANIT: "ASLA İZİN VERMEYECEĞİZ!"

Yunan-Rum ikilisinin bitmek bilmeyen "Enosis" hayallerine en sert tepki KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler’den geldi. Öztürkler, adadaki Türk varlığının bu zihniyete karşı en büyük kalkan olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Kıbrıs hiçbir zaman Yunan olmadı, olmasına da asla izin vermeyeceğiz! Bu tür çağ dışı hayallerle ancak kendilerini kandırırlar. Türk askerinin adadaki varlığı, bu küstahlıklara karşı en büyük güvencemizdir."

SYRIZA DA TEPKİ GÖSTERDİ

Yunanistan'da ana muhalefet partisi SYRIZA da olaya tepki gösterdi.

SYRIZA, olayı “kabul edilemez” olarak nitelendirerek, “milliyetçi sloganların ve disiplinsizliğin iktidarı garanti etmediğini” vurguladı.

ATİNA 'SORUŞTURMA' DİYEREK GEÇİŞTİRDİ

Tepkilerin çığ gibi büyümesi üzerine Yunanistan Savunma Bakanlığı, olayla ilgili idari soruşturma başlatıldığını duyurmakla yetindi. Ancak Atina sokaklarında atılan bu sloganlar, Yunan ordusu içindeki aşırı milliyetçi damarın ne kadar diri olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.