İngiltere'nin Shropshire bölgesindeki Shrewsbury kentinde yaşayan 49 yaşındaki Helen Green’in, 2020-2023 yılları arasında İngiltere Çalışma ve Emeklilik Bakanlığı’ndan (DWP) 25 bin sterlinden (1 milyon 527 bin 767 TL) fazla Kişisel Bağımsızlık Ödemesi (PIP) aldığı ortaya çıktı.

‘KOLTUK DEĞNEĞİ OLMADAN YÜRÜYEMİYORUM’

Green’in başvurusunda, şiddetli romatoid artrit ve bel fıtığı nedeniyle koltuk değneği olmadan yürüyemediğini, günlük ihtiyaçlarını tek başına karşılayamadığını söylediği belirtildi.

YOĞUN TEMPOLU SPORLAR YAPTIĞI TESPİT EDİLDİ

Ancak dolandırıcılık ihbar hattına yapılan bir bildirim sonrası başlatılan soruşturmada, Green’in düzenli olarak spor salonuna gittiği ve çeşitli egzersiz derslerine katıldığı tespit edildi. Güvenlik kamerası kayıtlarında zumba, spinning, body combat ve core blast gibi yoğun tempolu derslerde spor yaptığı görülen kadının ayrıca bir koşu kulübüne üye olduğu ve 10 kilometrelik yarışı yaklaşık bir saatte tamamladığı belirlendi.

42 BİN STERLİNLİK YARDIM TALEBİNDE BULUNDU

Bakanlık tarafından hakkında başlatılan soruşturmada Helen Green’in toplam 42 bin sterline yakın sahte yardım talebinde bulunduğu öne sürüldü. Mahkemede ise 25 bin 244 sterlinlik ödeme için durum değişikliğini bildirmediği suçlamasını kabul etti.

YEDİ AY HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Shrewsbury Kraliyet Mahkemesi’nde görülen davada Green, yedi ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kraliyet Savcılığı yetkilileri, Green’in hareket kabiliyetinin ciddi şekilde kısıtlı olduğunu iddia ederek kamu kaynaklarını kötüye kullandığını belirtti. Yetkililer, soruşturma sayesinde dolandırıcılığın ortaya çıkarıldığını ifade etti.