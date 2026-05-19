Giresun’un Güce ilçesinde, dik bir yamaçtan taklalar atarak alt yola yuvarlanan kamyonetten sağ çıkan iki kişiden biri olan 59 yaşındaki Recep Yıldız, ölümle burun buruna geldiği o korku dolu anları paylaştı. Aracın hurdaya döndüğü kazayı sadece kırık ve sıyrıklarla atlatan Yıldız, "O araçtan sağ çıkmamız tamamen bir mucize" diyerek yaşadıklarını aktardı.

Kaza, Güce ilçesine bağlı Sarıyar köyü Güner mevkisinde yaşandı. Rahmi Kuru (40) idaresindeki kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu çay ve fındık bahçeleriyle kaplı dik yamaçtan aşağı uçtu. Yaklaşık 400 metre boyunca defalarca takla atan araç, yamacın altından geçen diğer yola düşerek durabildi. Can pazarının yaşandığı kazada sürücü Kuru ve yanında bulunan Yıldız, ilk taklalar esnasında aracın camından dışarı fırlayarak yamaçtaki araziye savruldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan iki arkadaş, tedavilerinin tamamlanmasıyla taburcu edildi. Kamyonetin adeta demir yığınına döndüğü o dehşet anları ise karşı yamaçta bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

'200 METRE SONRA ARAÇTAN SAVRULDUM'

Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan ve bacağı kırılan Recep Yıldız, o akşam yaşananları şu sözlerle özetledi: "Akşam saatiydi, arkadaşımı arayıp 'Arabanı bana getir, babamlara götürülecek yüküm var' dedim. Arabayı aldık, yükümüzü yukarı çıkarıp boşalttık. Geri dönerken araba bir anda virajı alamadı. Sürücü Rahmi, ‘Recep abi biz gidiyoruz’ dediği an uçuruma yuvarlandık. Fren mi tutmadı, ne oldu anlayamadık. Rahmi’yi yaklaşık 30 metre sonra araçtan savurmuş, ben ise 200 metre sonra fırlamışım. O an sadece ‘Allah’ım sana çok şükür’ diyerek dua edebildim. Çok şükür hayatta kaldık."

'BİZ ÖLMEDİK AMA BAŞKALARI ÖLEBİLİR'

Yaşadıkları şoku hâlâ atlatamayan Yıldız, yetkililere de seslenerek yolların güvensizliğine dikkat çekti. Başka ocakların sönmemesi için önlem alınmasını isteyen Yıldız, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu araçtan sağ kurtulmamız mucizeydi ama başka kazaların yaşanmaması için yolumuzun daha güvenli hale getirilmesini istiyoruz. Yol çok dar olduğu için bu kaza başımıza geldi. Zamanında bize buraya duvar yaptırmadılar, bir türlü çözüm bulunamadı. Biz bu kazayı atlattık, ölmedik ama başkaları ölebilir. Yetkililerden bu yol için ne gerekiyorsa yapmalarını rica ediyoruz."