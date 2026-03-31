Galatasaray’ın İtalyan ekibi Udinese’ye kiraladığı Zaniolo’nun takipleri artmaya devam ediyor.

Udinese'nin, 26 yaşındaki oyuncunun satın alma opsiyonunu kullanmaya giderek daha da yakınlaştığını öne sürülmüştü. İtalyan basınına göre Zaniolo’ya sürpriz bir takip çıktı.Tuttosport'ta yer alan habere göre Milan, Nicolo Zaniolo'nun durumunu yakından takip ediyor. İtalyan devinin Zaniolo için 10 milyon euroyu gözden çıkaracağı belirtilirken haberde şu ifadelere yer verildi:

"Udinese, Zaniolo'yu Galatasaray'dan kiraladı ve sezon sonunda, beklenmedik bir durum çıkmazsa 10 milyon euroya kadrosuna katacak. Ancak oyuncunun kalacağı kesin değil. Milan, daha önce de iddia edildiği gibi bu konuyu değerlendiriyor. Geçmişte Maldini onu transfer etmeye çok yaklaşmıştı; ancak onun ayrılmasıyla bu transfer gerçekleşmedi ve Milan, Pulisic'i tercih etti."

26 yaşındaki futbolcu, bu sezon lig ve kupada çıktığı 28 maçta 6 gol, 5 asistlik skor katkısı verdi.