Radyo programcısı ve yapımcısı Hakan Eren sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Zerrin Özer'in ablası Tülay Özer'in vefat haberini paylaştı.

''TÜLAY ÖZER'İ KAYBETTİK''

Hakan Eren paylaşımında, “Sabah sabah kötü haber almak… Canım Tülay Özer ablamı kaybettik. Mekânı cennet olsun. Şu anda inanılmaz üzgünüm. Ne çok konser yaptık, ne anılarımız geride kaldı” ifadelerini kullandı.

1970'LERE DAMGA VURDU

Asıl mesleği muhasebecilik olan ancak müziğe olan tutkusu nedeniyle 1970’li yılların başında sahneye adım atan Tülay Özer, 1972 yılında profesyonel müzik kariyerine yöneldi. 1975 yılında çıkardığı plakla büyük çıkış yakalayarak Türkiye genelinde tanınan bir isim haline geldi.





Tülay Özer, yalnızca şarkılarıyla değil, güçlü aile bağlarıyla da hatırlanıyordu. Kardeşi Zerrin Özer’in müzik kariyerine her zaman destek olan sanatçı, sanat camiasında ‘güçlü abla’ olarak anılıyordu.

İKİMİZ BİR FİDANIZ ŞARKISI DİLLERE PELESENK OLMUŞTU

Sanatçının müzik kariyerinde öne çıkan bazı eserleri arasında; İkimiz Bir Fidanız, Falcı, Deli Gibi Sevdim, Büklüm Büklüm ve Yalvarırım gibi şarkılar yer alıyor.