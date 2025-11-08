Biri Türkiye'de, diğeri Japonya'da zeytinyağını dünya mutfaklarına taşımayı amaçlayan girişimci kadınlar Bahar Alan ve Hiromi Nakamura bir araya gelerek kültürler arası işbirliği sağlıyor.

Bahar Alan, zeytinlik alarak başladığı yolculukta, zeytin yetiştirmeye, üretmeye ve çıkardığı marka ile ödüller almayı başardı.

Japon şef ve zeytinyağı tadım uzmanı Hiromi Nakamura da Bahar Alan'ın daveti üzerine Memecik, Ayvalık, Trilye ve diğer türlerdeki zeytin yağlarını karıştırarak kendi yağını oluşturmak ve bunu dünyaya tanıtmak üzere Balıkesir'in Ayvalık ilçesine geldi.

Japon mutfağı ve tatları üzerine çalışan bir tadım uzmanı olan Nakamura, "Zeytinyağı tadım jürisi olarak katıldığım bazı organizasyonlarda Türkiye'den gelen yağlarla karşılaşmıştım ve Bahar Alan'ın tat profili gerçekten etkileyiciydi. Sonrasında marka ile iletişime geçtik ve 'Chefs Blend' projesi ortaya çıktı. Bu projede, Japon mutfağına da uyum sağlayabilecek dengeli ve çok yönlü bir zeytinyağı oluşturmayı hedefledik" ifadelerini kullandı.

ChefBlend projesiyle iki ülke arasında gastronomik köprü kurmayı amaçlayan şef, Türk zeytinyağlarının dünya mutfaklarında hak ettiği yeri alması için çalışıyor.