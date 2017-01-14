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13 yaşındaki öğrencisinden hamile kalan öğretmene 10 yıl hapis

ABD'nin Teksas eyaletinde 13 yaşındaki öğrencisiyle defalarca cinsel ilişkiye girdiğini kabul eden ve hamile kalan öğretmen Alexandria Vera 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Sozcu.com.tr
10:1514 Ocak 2017
Dünya
13 yaşındaki öğrencisinden hamile kalan öğretmene 10 yıl hapis
ABD'nin Teksas eyaletinde 13 yaşındaki öğrencisiyle defalarca cinsel ilişkiye girdiğini kabul eden ve hamile kalan öğretmen Alexandria Vera 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

24 yaşındaki Vera, 30 Eylül 2015 ile 20 Ocak 2016 arasında öğrencisiyle birlikte olduğunu kabul etmişti.

939keqlkwesqİlişki geçen sene nisan ayında ortaya çıktığında Vera okuldan atılmış ve hakkında soruşturma başlatılmıştı.

Bu gelişmeler üzerine paniğe kapılan Vera kürtaj yaptırarak bebeğini aldırmıştı.

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Savcılık makamının hakkında 30 yıl istediği Vera mahkeme tarafından 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 5 yıl hapis yatması kesinleşen eski öğretmen daha sonra şartlı tahliyeden yararlanabilecek.

Stovall Ortaokulu'nda İngilizde öğretmeni olarak çalışan Vera, savcılara verdiği ifadede, söz konusu öğrencisine okula gelmediği bir gün Instagram'dan numarasını verdiğini ve o günden sonra ilişki yaşamaya başladıklarını anlatmıştı.

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