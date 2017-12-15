35 yıllık yasağın ardından Suudi Arabistan’da gösterilecek ilk film belli oldu!

Suudi Arabistan'da sinema yasağının Mart'ta kaldırılacağının açıklanmasının ardından gösterilecek ilk film de belli oldu. Suudiler, sinemalarının açılışını Kral Faysal'ın 14 yaşındayken yaptığı İngiltere ziyaretini konu alan Born a King filmiyle yapacak

Suudi Arabistan’da 1970’li yıllarda yasaklanan sinemaların 2018’de yeniden serbest bırakılacağının açıklanmasının ardından ülkede gösterilecek ilk film de belli oldu.

Mart ayında açılması planlanan sinema salonlarında, perdeye yansıtılacak ilk filmin, Kral Faysal’ın hayatını anlatını ‘Born a King’ isimli film olacağı belirtildi.

Henry Fitzherbert tarafından yazılan ve yönetmenlik koltuğunda Agustí Villaronga’nın oturduğu film, Kral Faysal’ın 14 yaşındayken içlerinde Lord Curzon ve Winston Churchill’in de bulunduğu İngiliz liderlerle yaptığı görüşmeleri anlatıyor.

Çekimlerine İngiltere’de devam edilen filmin, Şubat’Ta tamamlanması bekleniyor. Film uluslararası dağıtıma girmeden önce Riyad’da sinema salonlarında izleyicinin beğenisine sunulacak.

Son dönemde reform sürecine giren Suudi Arabistan’da, önce kadınların araba kullanmasına yönelik yasak kaldırılmış daha sonra sinemalarla ilgili karar alınmıştı. Sinema yasağının kalkmasının ülke ekonomisine 24 milyar dolarlık bir katkı yapması bekleniyor.