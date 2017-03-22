ABD önderliğindeki koalisyon Rakka yakınlarına havadan asker indirdi

ABD önderliğindeki koalisyonun Suriye'de IŞİD kontrolündeki Rakka yakınlarına havadan ABD askerleri ile ittifak kurduğu Suriyelilerden oluşan güçleri indirdiği belirtildi. Birkaç gün önce YPG tarafından yapılan açıklamada Rakka operasyonunun nisan ayında başlayacağı açıklanmıştı.

ABD önderliğindeki koalisyonun Suriye'de IŞİD kontrolündeki Rakka yakınlarına havadan ABD askerleri ile ittifak kurduğu Suriyelilerden oluşan güçleri indirdiği belirtildi. Birkaç gün önce YPG tarafından yapılan açıklamada Rakka operasyonunun nisan ayında başlayacağı açıklanmıştı.

Suriye'nin kuzeyindeki Kürtlerin çoğunluğunu oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) sosyal medya kanalıyla yaptığı açıklamaya göre, ABD önderliğindeki koalisyon Rakka yakınlarındaki Tabka yakınlarına havadan asker indirdi.

Bu operasyonun hem stratejik konumdaki Tabka’yı ele geçirmeyi, hem de Suriye rejimi güçlerinin kazanımlarını frenlemeyi amaçladığı belirtiliyor.

PENTAGON’DAN YANIT

Rakka’ya birlik indirildiği iddiasına Pentagon’dan yanıt geldi. Açıklamada, “Tabka Barajı’nın (IŞİD’den) alınması için bölge yakınlarında Suriye Arap Koalisyonu’na havadan indirme ve ateş desteği verildi” denildi.

YPG BİRKAÇ GÜN ÖNCE TARİH VERMİŞTİ

Türkiye'nin Rakka operasyonunda yer almasına ısrarla karşı çıktığı, terör örgütü PKK’nın uzantısı ilan ettiği YPG’nin komutanı Sipan Hemo operasyonun önümüzdeki ay başlayacağını duyurmuştu.

18 Mart’ta Reuters'ın sorularını yanıtlayan Hemo, YPG'nin kente Demokratik Suriye Güçleri'yle (DSG) birlikte saldıracağını söyleyerek, “Rakka'ya girecek güçlerin yüzde 25'ini, muharebe deneyimi ve kent içinde savaşları yönetmekte becerisiyle öne çıkan YPG oluşturacak” demişti.