ABD Rakka yakınlarına SDG savaşçıları indirdi

ABD hava kuvvetlerine bağlı uçakların Suriye'de "IŞİD'in başkenti" olarak bilinen Rakka yakınlarına havadan Suriye Demokratik Güçleri'ne (SDG) bağlı savaşçıları indirdi.İsveç basınında, SDG açıklamasına dayandırılarak yayımlanan haberlere göre, SDG savaşçıları Rakka yakınlarındaki Tabka bölgesine havadan indirildi.

ABD hava kuvvetlerine bağlı uçakların Suriye'de "IŞİD'in başkenti" olarak bilinen Rakka yakınlarına havadan Suriye Demokratik Güçleri'ne (SDG) bağlı savaşçıları indirdi.İsveç basınında, SDG açıklamasına dayandırılarak yayımlanan haberlere göre, SDG savaşçıları Rakka yakınlarındaki Tabka bölgesine havadan indirildi.

Haberlere göre, gazetecilerin sorularını yanıtlayan Pentagon sözcüsü Adrian Rankine-Galloway, savaşçıların Tabka barajının alınması için düzenlenen operasyon için ABD uçakları tarafından havadan indirildiğini doğruladı; ancak, indirilenlerin sayısı konusunda bilgi vermedi. DHA