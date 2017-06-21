Alman polisinden Erdoğan’ın korumalarına uyarı

G20 Zirvesi, 7-8 Temmuz tarihlerinde Almanya'nın Hamburg kentinde düzenlenecek. Hamburg Polis Teşkilatı'ndan devlet başkanlarının korumaları için önemli bir uyarı geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın korumalarının Mayıs ayındaki Washington ziyareti sırasında protestoculara yaptığı müdahalenin yankıları sürüyor. G20’ye hazırlanan Hamburg polisi Washington’daki gibi bir koruma krizinin yaşanmasına izin verilmeyeceğini açıkladı.

Hamburg Polis Teşkilatı Sözcüsü Ulf Wundrack, Deutsche Welle Türkçe’ye yaptığı açıklamada, “Washington’daki gibi Türk Cumhurbaşkanı’nın korumalarının göstericilere müdahale etmesi gibi sahneler Hamburg’da yaşanmayacak. Böyle bir şey olması halinde polis devreye girecek” dedi.

Wundrack, Alman basınına açıklama yapan Hamburg Emniyet Müdürü Ralf Martin Meyer’in uyarılarını hatırlatarak, “Bay Meyer, yabancı heyetlerin güvenlik görevlilerinin kesinlikle polisin sahip olduğu yetkilere sahip olmadığını hatırlattı. Sadece acil yardım durumlarında güvenlik görevlileri devreye girebilir” diye konuştu.

Korunan kişinin acil yardıma ihtiyacı olduğunda korumaların müdahale edebileceğini belirten Wundrack, “Bunun ötesinde bir yetkileri yok” dedi. Hamburg Polis Teşkilatı Sözcüsü, zirveye konuk olan siyasi liderlerin de bu durumdan haberdar olduğunu belirtti.

Zirveye katılmak üzere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gelecek hafta Almanya’ya gelmesi bekleniyor.

“PROTESTOLARA HAZIRLIKLIYIZ”



Otonom sol grupların güçlü olduğu Hamburg’da G20 Zirvesi’nin çeşitli gösterilerle protesto edilmesi de bekleniyor. Protesto gösterilerinin kaydının zirve öncesinde yapıldığını ve organizatörler ile görüşmelerin yürütüldüğünü belirten Hamburg Polis Sözcüsü Ulf Wundrack, “Gösterilerin çoğu polisle işbirliği içerisinde planlandı. Organizatörle neyin yapılıp neyin yapılamayacağı konusunda konuştuk” dedi.

Wundrack, “Gösteriler barışçıl, silahsız bir şekilde yapıldığı sürece normal, yasal çerçevededir” diye konuştu. Zirvenin 25 ayrı gösteri ile protesto edilmesi bekleniyor. Protestoların bir kısmının zirve öncesinde yapılacağı belirtiliyor.