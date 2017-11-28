Belediye başkanına dönercide bıçaklı saldırı!

Almanya'nın Altena şehrinin belediye başkanı Andreas Hollstein, bir Türk'ün işlettiği dönercide uğradığı bıçaklı saldırı sonucu yaralandı. Alman polisi, saldırının, başkanın izlediği 'mülteci yanlısı politikayla' ilintili olduğu ihtimali üzerinde duruyor.

Kuzey Ren-Vestfalya eyaletindeki Altena kentinin belediye başkanı Andreas Hollstein, Abdullah Demir isimli bir Türk’ün işlettiği dönercide bıçaklı saldırıya uğradı. Deutsche Welle’nin haberine göre; boynundan yara alan Hollstein hastaneye kaldırıldıktan kısa süre sonra taburcu edildi. Belediye Başkanı dükkandaki müşterilerin yardımıyla saldırgandan kurtulduğunu ve “hayatta kaldığına şükrettiğini” söyledi.

ÖNCE “BELEDİYE BAŞKANI SEN MİSİN?” DİYE SORMUŞ SONRA SALDIRMIŞ!

Saldırganın alkollü olduğu ve Hollstein’a belediye başkanı olup olmadığını sorduktan sonra bıçakla saldırdığı bildirildi. Altena Belediye Başkanı’na yardım eden bir kişi de saldırgan tarafından hafif şekilde yaralandı.

Tutuklanan failin mülteci politikasıyla ilgili sözler söylediğini belirten Eyalet Başbakanı Armin Laschet, saldırının siyasi bir eylem olduğunu söyledi. Kontenjan fazlası mülteci kabul eden Altena’nın belediye başkanı, Alman Milli Entegrasyon Nişanı’yla ödüllendirilmişti.

2 YIL ÖNCE DE BENZER BiR SALDIRI OLMUŞTU

Federal Adalet Bakanı Heiko Maas Twitter hesabından yayımladığı mesajda “kimsenin başkalarına yardım ettiği için saldırıya uğramasına müsamaha edilemeyeceğini ve Almanya’da kin ve şiddete yer olmadığını” dedi. Köln Büyükşehir Belediye Başkanı Henriette Reker de 2015 yılının Ekim ayındaki yerel seçimlerden bir gün önce uğradığı bıçaklı saldırıda ağır şekilde yaralanmıştı. Meclis Başkanı Wolfgang Schäuble de 1990 yılında bir saldırgan tarafından bıçaklanmış ve bu saldırı sonucu felç kalmıştı.