Berlin, Beyaz Saray’ı dinlemiş

Almanya'nın saygın dergilerinden Der Spiegel, Almanya'nın başta Beyaz Saray olmak üzere ABD'yi dinlediğini iddia etti.

Alman istihbarat servisinin 1998-2006 arasında Beyaz Saray’daki e-posta yazışmaları, telefon ve faks numaralarını takip ettiğini ve 4.000 kelimelik bir anahtar listesi yaptığını belirtildi.

Bill Clinton döneminin sonu ile George W. Bush dönemlerinin tamamında Beyaz Saray’ı dinleyen Alman İstihabratı’nın, NASA, Dışişleri Bakanlığı, Hava Kuvvetleri gibi diğer bazı kurumları da takip ettiği öne sürüldü. Almanya’nın İnsan Hakları Örgütü ve IMF gibi kuruluşları da takip ettiğini öne süren Der Spiegel’in iddiasına Berlin’den bir yanıt gelmedi. Geçmişte de bu şekilde iddialar gündeme gelmiş fakat Almanya Başbakanı Angela Merkel iddiaları yalanlamış ve haberinin olmadığını söylemişti.

Berlin-Washington ilişkileri Barack Obama döneminde yumuşarken, Edward Snowden’ın sızdırdığı bilgiler sonrasında ABD’nin Merkel’in cep telefonunu dinlediğini ifşa etmesinden sonra ilişkiler gerilmiş ve Merkel, “Dostların birbirlerini dinlemesi kabul edilemez” demişti.