Bit pazarına giden Randy, kendisine ilginç geldiği için 2 dolar verdiği fotoğrafı satın aldı. Ancak fotoğrafa yakından baktığı zaman gerçeği gördü. Aldığı fotoğrafı bakın kaç paraya sattı.

Bit pazarında 2 dolara fotoğraf aldı fotoğrafın gerçek değeri bakın ne kadar çıktı?

Bit pazarına giden Randy, kendisine ilginç geldiği için 2 dolar verdiği fotoğrafı satın aldı. Ancak fotoğrafa yakından baktığı zaman gerçeği gördü. Aldığı fotoğrafı bakın kaç paraya sattı.

Randy bit pazarından, siyah beyaz renkteki 2 dolarlık fotoğraflardan aldı. Bir değerleri olacağını zannederek almamıştı. Değişik göründüklerinden dolayı almıştı. Eve geldiğinde fotoğraflara bir de yakından baktı. Derken fotoğraf karelerinde tanıdık bir yüze rastladı.

Fotoğraftaki kişi yüzlerce kişiyi öldüren William H. Bonney'den başkası değildi. Billy the Kid ismiyle Amerikan tarihine geçen kanun kaçağı 1881 yılında 23 yaşındayken vurularak öldürüldü. Kanun kaçağının fotoğrafı neredeyse hiç yoktu. Çünkü onu zaten kimse bulamıyordu. Randy, 2 dolara aldığı fotoğrafı yaklaşık 5 milyon dolara sattı.

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