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Bunları casusluk için kullanmışlar!

Neredeyse tarihin başlangıcından beri, insanlar bir şekilde karşılarındakine casusluk yapmış. Ama teknolojinin gelişmesiyle casusluk yapmak için kullanılan eşyalar da farklılaşmaya başlamış.
16:3321 Şubat 2017
Dünya
Bunları casusluk için kullanmışlar!
Neredeyse tarihin başlangıcından beri, insanlar bir şekilde karşılarındakine casusluk yapmış. Ama teknolojinin gelişmesiyle casusluk yapmak için kullanılan eşyalar da farklılaşmaya başlamış.

2002 yılından beri ABD’nin başkenti Washington, DC’de bulunan International Spy Museum(Uluslarası Casus Müzesi), gerçek casus eşyaları, tarihi malzemeler ve uluslararası casusluğun tehlikeli dünyasını anlatan hatıralara ev sahipliği yaptı. Ruj şeklinde tabancalardan, köpek pisliği şeklinde dinleme cihazlarına kadar büyün tuhaf ve akıllara durgunluk veren casusluk eşyaları işte bunlar:

Düğme kamera, model F-21, dönem 1970

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Kod adı Ajax olan bu gizli kamera, normal bir ceketin içinde gizleniyordu. Zamanında Sovyetler Birliği, Avrupa ve ABD tarafından fazlaca kullanılan bu kameranın deklanşörü ise cebin içine giren bir mekanizmaydı. Bu düğmeye basınca düğme şeklindeki lens önündeki görüntüyü anında alıyordu.

Köpek pisliği şeklinde verici, dönem 1970

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Bu gizli verici, kimsenin dokunmayı istemeyeceği bir şey tarafından saklanıyordu: dışkı. Bu alet CIA tarafından 1970’li yıllarda, keşif veya hava saldırısı yapılacak yerlerden radyo sinyali göndermesi için kullanılıyordu.

Siyanür kapsülü taşıyan gözlükler, dönem 1975 – 1977

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Her gizli görev planlandığı gibi gitmiyordu. Ortaya çıkan bir gizli görevde, CIA ajanları işkencedense ölümü tercih ederlerdi. Bu gözlüğün sapında bulunan siyanür kapsülü ise, çiğnendiğinde kişinin kısa sürede ölmesine neden oluyordu.

Ruj şeklinde tabanca, dönem 1965

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Gayet normal bir ruju andıran bu tabanca, Sovyet gizli servisi KGB tarafından tasarlanmıştı. Soğuk Savaş döneminde yaygın biçimde kullanılan bu alet .177 kalibrelik ölümcül mermiler atabiliyordu.

Güvercin kamerası, 1916 – 1917

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Bu Alman kamera güvercinleri 1. Dünya Savaşı sırasında düşmanın yerini keşif için kullanılıyordu. Güvercinin üstüne yerleştirilen kamera, zamanlayıcı yardımıyla ayarlanıyordu. Sonrasında güvercin savaş alanında uçuruluyor ve geri dönmesi bekleniyordu. Geri geldiğinde kameradaki data işleniyor ve savaş stratejisine ekleniyordu.

Patlayıcı mataralar, 1942 – 1945

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İkinci Dünya Savaşı sırasında bazı Amerikan İstihbarat subayları bu mataralardan taşıyorlardı. Ama birçok kişinin bilmediği şey ise, bu mataraların alt kısmının patlayıcı içermesiydi.

Patlayıcı kömür ve kamuflaj, dönem 1942 – 1945

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Bu parça kömür, 2. Dünya Savaşı sırasında, Amerikan Stratejik Servisler Ofisi tarafından yapıldı. Boş olan iç bölgesinde bir patlayıcı olan bu aletin yanında, bölgesel kömürün rengine boyanması için bir de kamuflaj kiti geliyordu. Eğer kömürden şüphelenmeyen düşman bunu ateşin içine atarsa, kömür anında patlıyordu.

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