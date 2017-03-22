Danimarka’da türbanını çıkarmayan işsizlerin, işsizlik maaşı kesilecek

Danimarka, Avrupa Birliği'nin en yüksek yargı organı olan Avrupa Adalet Divanı'nın geçen ay aldığı kararı bir adım öteye taşıyarak, türbanını çıkarmayan işsizlerin, işsizlik maaşını kesmeye yönelik adım attı.

Danimarka, Avrupa Birliği'nin en yüksek yargı organı olan Avrupa Adalet Divanı'nın geçen ay aldığı kararı bir adım öteye taşıyarak, türbanını çıkarmayan işsizlerin, işsizlik maaşını kesmeye yönelik adım attı.

Avrupa Adalet Divanı, 14 Mart’ta aldığı bir kararla birlik üyesi ülkelerde işverenlerin çalışanlarının, “görülebilir bir şekilde herhangi bir siyasi, felsefi ya da dini simge taşımalarını” yasaklayabileceğine hükmetti. Bu karara göre türbanlı vatandaşlar, işverenin istemesi durumunda türbanlarını çıkarmak zorunda bırakıldı.

İŞSİZLER DE ETKİLENİYOR

Danimarka’da karar işsizlere uyarlandı… Artık türbanını çıkarmak istemediği için devletten tarafından önerilen işi kabul etmeyen türbanlı işsizlerin, işsizlik maaşı kesilecek.

Danimarka’nın en büyük belediyelerinden ikisi önerildikleri işyerinde türbanını çıkarması istenmesine karşın bunu kabul etmeyen türbanlı işsizlerin işsizlik ödeneklerini kesme yoluna gitmişti.

Danimarka Halk Partisi Entegrasyon Sözcüsü milletvekili Martin Henriksen’in “İşsizlik kasalarının, türbanını çıkarması istenmesine karşın bunu kabul etmeyen türbanlı işsizlerin işsizlik ödeneklerini kesme hakkı olup olmadığı” yönündeki soru önergesini yanıtlayan Danimarka Çalışma Bakanı Troels Lund Poulsen Danimarka Belediyelerine bir mektup göndererek kurallara açıklık getireceğini, sosyal güvenlik alanındaki uygulama ve yükümlülüklerin uygulanmasını harfiyen isteyeceğini söyledi.

Danimarka çalışma yasaları uyarınca, işsiz Danimarkalılar işçi bulma kurumlarının gösterdikleri işleri, kendilerine uygunluğunu sorgulamaksızın kabul etmek zorunda.

Çalışma Bakanı’nın soru önergesine verdiği cevabı memnunlukla karşıladığını belirten milliyetçi, sağ popülist bir parti olan Danimarka Halk Partisi milletvekili Henriksen, “Danimarka toplumunda bizim, İslamcı eğilimlere hayır deme hakkımız önemli. Burka ve başörtüsü insanları temiz ve temiz olmayan diye bölen bir ideolojinin simgeleri” diye konuştu.

(DHA)