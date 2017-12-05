Dünya’nın en güzel kızı o oldu

Geçtiğimiz yıllarda Dünya'nın en güzel kızı olarak lanse edilen Fransız manken Thylane Blondeau'nun veliahtı Rusya'dan çıktı. 6 yaşındaki Anastasia Knyazeva, çekilen video ve fotoğraflarıyla fenomen oldu ve uluslararası kamuoyunda, "Yeni en güzel kız ortaya çıktı" yorumları yapıldı.

Yakın zamana kadar “En güzel kız çocuğu” dendiği zaman akıllara Fransız manken Thylane Blondeau geliyordu. Yaz aylarında podyumlarda boy gösteren ve büyüyen Blondeau’nun ardından dünya kamuoyu yeni bir “en güzel kız çocuğu” buldu bile.

İngiltere’nin çok okunan gazetelerinden Daily Mail, Rusya’da yaşayan Anastasia Knyazeva’nın yeni en güzel kız olduğunu duyurdu. Instagram üzerinde 500.000’i aşkın takipçisi olan ve şimdiden birçok markayla reklam kampanyası yapan Anastasia’nın çalıştığı bir ajans bile var.

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Sosyal medya hesaplarını annesi Anna’nın yönettiği küçük çocuk, 4 yaşından beri sosyal medyada aktif. Geçtiğimiz yıl Rusya’da yapılan Little Miss Aoki yarışmasını kazanan Anastasia’nın gelecekte ünlü Rus manken Irina Shayk gibi olabileceği iddia ediliyor.

Anastasia’nın “En güzel kız çocuğu” lakabını devraldığı Blondeau bu yaz New York Moda Haftası’nda Michael Kors’un defilesine çıkmıştı.