Frankfurt’ta film festivali krizi!

Yapımcısıyla anlaşmadan, “Ayla’yı izleteceğim” diyerek binlerce kişiyi Frankfurt’a toplayanlar, 100 Euro'dan balo davetiyesi sattı, sponsorlardan binlerce Euro topladı ve Ayla yerine Kürtçe film izletti. Ayla’nın yapımcıları yuhalatıldı. Son dakikaya kadar Ayla’yı izleyeceğini sanan Frankfurt Başkonsolosu da şok geçirdi.

Hemen hemen her yıl skandallara sahne olan Frankfurt Türk Film Festivali yine olay oldu.

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Filmin yapımcısı Mustafa Uslu'dan izin almadan “Ayla'lı açılış” diye davetiye gönderen ve 100 Euro'dan gala bileti satan Frankfurt Film Festivali yöneticileri, binlerce kişiyi topladı.

Ardından da, hiç haberleri yokmuş gibi, “Yapımcı son dakikada vaz geçti. Biraz önce öğrendik. Ayla'yı izleyemeyeceksiniz” açıklaması yapıldı. Bunun üzerine salonun yarısı boşaldı ve Ayla filmi yapımcılarına büyük tepki oluştu. Ayla'nın yerine çoğu Kürtçe olan İngilizce altyazılı “Babamın kanatları” adlı filmi izletildi.

İŞTE SKANDALLAR ZİNCİRİ

Geçen yıl da, “Zülfü Livaneli'ye ödül vereceğiz” diye yola çıkan aynı festivalin yöneticilerinin, Livaneli'ye haber bile vermediği ortaya çıkmıştı. 27 Kasım'da başlayan Film Festivali için “Ayla'lı açılış” davetiyeleri gönderildi. Yetmezmiş gibi, bazı gazetelere ilave bile verdirildi.

Son ana kadar açılış filminin “Ayla ile olacağı” vurgulandı ve 26 Kasım akşamı, Frankfurt'taki Zoo Palast'ta yapılan baloya geniş katılım sağlandı. Buraya 300'den fazla kişi 100'er Euro ödeyerek girdi. Sponsorların yaptığı ödemeler ise hariçti.

BAŞKONSOLOS DA YANILTILDI

Başta sponsorlar olmak üzere, Frankfurt Başkonsolosluğu, davetliler, basın ve bilet alıp gelenler yanıltılırken, ikinci skandal 27 Kasım akşamı yaşandı.

Saat 18.30'da başlayan gala'da, önce herkes birbirine ödüller verdi. Serbest muhabirlere bile övgüler düzüldü ve 1000'e yakın kişi, tam 3.5 saat Ayla filmini bekledi. Frankfurt Başkonsolosu Burak Karartı, “Biraz sonra hep birlikte Ayla isimli filmi izleyeceğiz. Türkiye'nin gururu olan ve Türkiye adına Oscar'a aday gösterilen filmi ben de sabırsızlıkla bekliyorum” dedi.

Ardından sahneye çıkan Frankfurt Film Festivali yöneticisi Hüseyin Sıtkı, “Maalesef biraz önce aldığım habere göre, Ayla filminin gösterilmesini istemiyorlar. Yapımcılar filmi geri çekti. Son dakikada bu haberi alınca ben de şok oldum” dedi.

BİR DE FİLMİ YUHALATTI

Bunun üzerine salondan protestolar yükseldi. Bazıları yuhaladı, bazıları alkışlı tepki verdi. Ardından salonun 3'te biri boşaldı. Sonra Kürtçe dublajlı ve ingilizce altyazılı “Babamın kanatları” isimli film başladı. Kalanların yarısı da film başlayınca salonu terk etti.

Krizin ayrıntılarını bimeyen Ayla filminin yapımcıları, “Biz Frankfurt Film Festivali komitesine, filmimizin açılış değil, kapanış filmi olmasını söyledik. Ancak komite, açılış filmi olmasında ısrar etti. Bizim kararırımıza anlayış gösterilmemiş, komuoyunda olumsuz algı yaratılmıştır. Bizlerin dışında bir durum gelişmiştir” denildi.