Hindistan’da siyasetçi, ünlü aktrisin başına ödül koydu

Hindistan'da iktidar partisinden bir milletvekili, Aralık ayında vizyona girecek tartışmalı bir filmin başrol oyuncusunun başına 1.5 milyon dolar ödül koydu. Ülkedeki insan hakları örgütleri olayın ardından çok sert tepki gösterdi.

Hindistan’da iktidardaki BJP partisinden Surajpal Singh Amu, ünlü oyuncu Deepika Padukone’nin başına 1.5 milyon dolar ödül koyduğunu açıkladı. Amu, 14. yüzyılda yaşayan Hindu kraliçesi Padmini’yi anlatan “Padmavati” isimli filmin “Hindu değerleri” ile uyuşmadığını savunarak, filmi yayınlamayı düşünen sinema salonlarının ise yakılma riskini göze alması gerektiğini iddia etti. Siyasetçi, filmin yönetmeni Sanjay Leela Bhansali’nin de başına ödül koyduğunu açıkladı.

Amu verdiği röportajda, “Onların kellesini getirenlere 1.5 milyon dolar ödül vereceğiz ve ailelerine de ömür boyu iyi bakılacak” ifadelerini kullandı.

İNSAN HAKLARI ÖRGÜTLERİNDEN TEPKİ YAĞIYOR

Aralık ayının ilk haftası Hindistan’da vizyona girecek filme gelen tehditler ve siyasetçilerin tehditkar açıklamaları nedeniyle insan hakları örgütleri harekete geçti. Aktivistlerden Gotum Naulakha, “Ülkede ufak nedenlerden dolayı bile insanlar tutuklanırken, böylesine bir tehdit için hala düğmeye basılmamış olması dehşet verici” ifadelerini kullandı.

Hindistan’ın iktidar partisi BJP sözcülerinden Anil Jain ise yaptığı açıklamada “Kimse hukuktan üstün değildir ve kimse kimseyi tehdit edemez” ifadelerini kullansa da Surajpal Singh Amu için herhangi bir soruşturma başlatılmış değil.

SETİNİ BASMIŞLARDI

Film henüz çekim aşamasındayken de çeşitli tehdit ve saldırılara maruz kalmıştı. Film karşıtları çekim sırasında seti basmış ve büyük maddi zarar vermişti.

Filmde kraliçe Padmini’nin (Padmavati), işgalci Khilji ile romantik bir ilişki yaşamasına tepki gösteren bir kesim, uzun süredir yapımın vizyona girmemesi için lobi yürütüyor.