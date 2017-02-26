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İstenmeyen yağlarla penis büyütmek mümkün mü?

İlaçlar, ameliyatlar, akla hayale gelmeyecek yöntemler, batıl inançlar... Penis büyütmek mümkün mü?
Sozcu.com.tr
14:5326 Şubat 2017
Dünya
İstenmeyen yağlarla penis büyütmek mümkün mü?
İlaçlar, ameliyatlar, akla hayale gelmeyecek yöntemler, batıl inançlar... Penis büyütmek mümkün mü?

İngiltere’nin başkenti Londra’da bulunan bir estetik merkezi, vücudun herhangi bir bölgesinden alınan yağı penise enjekte ederek cinsel organı büyütebildiğini iddia ediyor.

İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre; haftada yaklaşık 20 erkek, cinsel organını büyütmek için bu yönteme başvuruyor.

Bu sistemle penisin 4-5 santimetre kadar uzatılabildiği öne sürülüyor. Operasyondaki asıl mevzu ise cinsel organının çapının büyümesi.

İlk olarak İtalyan estetik cerrahlar Roberto ve Maurizio Viel tarafından 1996 yılında uygulanan bu yönteme gösterilen rağbetin son dönemde arttığı belirtildi.

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Son güncelleme: 15:3226.02.2017
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