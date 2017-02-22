İzlanda Cumhurbaşkanı’ndan ‘ananaslı pizza’ açıklaması

İzlanda Cumhurbaşkanı Gudni Th. Johannesson 'pizzada ananas kullanılmasını yasaklayabilirim' açıklaması yapınca sosyal medyada tartışma yarattı. Hawaii usulü ünlü ananaslı pizzayı sevenler ve sevmeyenler konuyla ilgili düşüncelerini esprili bir şekilde dile getirdi.

İzlanda Cumhurbaşkanı Gudni Th. Johannesson 'pizzada ananas kullanılmasını yasaklayabilirim' açıklaması yapınca sosyal medyada tartışma yarattı. Hawaii usulü ünlü ananaslı pizzayı sevenler ve sevmeyenler konuyla ilgili düşüncelerini esprili bir şekilde dile getirdi.

İzlanda’nın kuzeyindeki Akureyri kasabasındaki bir liseyi ziyaret eden Johannesson buradaki öğrencilerle yaptığı sohbette kişisel soruları yanıtladı.

Sputnik’te yer alan habere göre, İngiltere Premier Ligi’nde tuttuğu takımın Manchester United olduğunu açıklayan Johannesson’a ananslı pizzaya olan yaklaşımı da soruldu.

Buna karşı olduğunu belirten İzlandalı lider bir adım daha atarak ‘yasaları tek başına çıkarma yetkisi olsaydı ananaslı pizzayı yasaklayacağını’ söyledi.

ANANASLI PİZZA TARTIŞMASI SOSYAL MEDYAYI KARIŞTIRDI

Ülkesinde oldukça sevilen ve halk desteği oranı yüzde 97’de olan Johannesson’un açıklaması sosyal medyayı ikiye böldü.

Hawaii usulü pizzanın sevenleri ve sevmeyenleri tartışmaya esprili ‘internet meme’leri’ ile katıldı.

Bir Twitter kullanıcısı “Hepiniz İzlanda’ya taşınabilirsiniz böylece biz, ananaslı pizza severler, huzur ve lezzet içinde yaşayabiliriz” dedi.

Yaşanan tartışma sonrası Facebook hesabından açıklama yapan Jóhannesson, “Ananası severim ama pizzada değil. İnsanların pizzada ananas kullanmasının önüne geçecek yasa çıkarma yetkim yok. Cumhurbaşkanlarının sınırsız gücü olmamalı. Sevmediğim şeyleri yasaklayacak yasalar çıkarabiliyor olsaydım bu mevkide kalmak istemezdim. Böyle bir ülkede yaşamak istemezdim” dedi.