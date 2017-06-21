Kaç yaşında olduğuna inanamayacaksınız

Tayvanlı Lure Hsu, sosyal medyada sansasyon yarattı. Paylaştığı fotoğraflarla binlerce takipçi toplayan Hsu'nun en önemli özelliği ise yaşı.

Paylaştığı fotoğraflarda en fazla 20 yaşında gibi görünen Hsu’nun yaşı ise herkesi şaşkına çeviriyor. Sık sık su içtiğini ve neredeyse bütün öğünlerinde sebze yediğini söyleyen Hsu bugün 42’nci yaşına girerek herkesi şaşırttı.

Yemeklerinde sos kullanmayı tercih etmeyen Hsu, genç görünmek için cildine sık sık nemlendirici uyguladığını ve yazın güneş kremini eksik etmediğini dile getirdi. Beslenmenin önemine dikkat çeken Hsu, “Her gün C vitamini alıyorum. Böylelikle cildimin parlaklığını koruyorum” dedi.

Gazlı ve şekerli içeceklerden uzak duran Hsu, “Su haricinde tükettiğim tek sıvı, sabahları eksikliğini hissettiğim sade filtre kahve” dedi.