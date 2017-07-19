Katolik kilisesinde korkunç skandal: 60 yılda 547 çocuk istismara uğradı

Geçmişte cinsel istismar iddialarıyla çalkalanan Katolik Kilisesi yeni bir skandalla çalkalanıyor. Almanya'da yayımlanan resmi bir raporda Regensburger kentindeki bir Katolik Kilisesi'nin okul korosuna katılan yüzlerce çocuğun, fiziksel istismara ve cinsel tacize uğradığı öne sürüldü.

Raporda, Regensburger Domspatzen isimli erkek çocuk korosunun 547 üyesinin 60 yılı aşkın bir süredir fiziki ve cinsel tacize uğradığı iddia edildi. Rapor, koroda çalışanları olaylara müdahale etmemekle suçladı. Katolik Kilisesi’nin 49 üyesinin, 1945 ve 1990’ların başı arasında bu suçları işlediğinden şüphe ediliyor.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre suçlananlar arasında görevini yakın zamanda bırakan Papa 16. Benediktus’un ağabeyi Georg Ratzinger de var. Olaylayara sessiz kalmakla suçlanan ve 30 yıl boyunca koroyu yöneten Ratzinger’in cinsel taciz vakalarından haberi olduğuna dair bir kanıt sunulmaması dikkat çekti.