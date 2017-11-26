Kırım’a yönelik yaptırımları mahkemeye taşımak için düğmeye basıldı

Kırım hükümetinin uluslararası hukuk işleri uzman konseyi başkanı Aleksandr Molohov, Kırım’a yönelik yaptırımlara itiraz çalışmalarının başlatıldığını, ilk davaların önümüzdeki yıl açılabileceğini belirtti.

Molohov, Sputnik’e açıklamasında, “Çalışma başlatıldı. Bu yıl olmasa da önümüzdeki yıl mutlaka davalar açılacak. İki yönde çalışıyoruz. İlki, kişisel yaptırımlar. İkincisi, genel olarak Kırım’a yönelik uygulanan yaptırımlara itiraz edilmesi olacak” dedi.

Bu konunun büyük ölçüde politik olduğunu kaydeden Molohov, Rusya Dışişleri ve Adalet Bakanlıklarıyla yakın işbirliği içinde olduklarını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü: “Buradaki zorluk, davanın yurtdışında, Lüksemburg’daki Avrupa Adalet Mahkemesi’nde açmak zorunda olmamız, bu da büyük harcamalara yol açıyor.”